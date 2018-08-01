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Житель Тобольска предстанет перед судом за убийство сына

Происшествия, 19:14 20 августа 2018

фото tyumen.sledcom.ru

Житель Тобольска 1959 года рождения предстанет перед судом за убийство сына, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, в дневное время 20 августа 2017 года в одной из квартир дома № 17, расположенного в 6 микрорайоне Тобольска, между отцом и сыном произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес сыну многочисленные удары обухом топора в область жизненно-важных органов, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия.

После совершения убийства обвиняемый расчленил тело сына, скрыл его части на территории города. 24 августа 2017 года мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении сына.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# суд , Тобольск , убийство

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