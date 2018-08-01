В Тюмени выберут лучший пришкольный участок

фото podles.edusite.ru фото podles.edusite.ru

Смотр-конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка объявили департамент городского хозяйства администрации Тюмени и областное общественное движение "ЧИР" с 20 августа по 28 сентября, сообщает администрация Тюмени.

Для участия в конкурсе приглашают общеобразовательные учреждения города, детские центры и общественные организации.

Заявки на участие принимают до 17 сентября в электронном виде по форме с пометкой "На конкурс" по адресу BuldakovaMA@tyumen-city.ru или tooddchir@yandex.ru.