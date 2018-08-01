В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту нападения на 10-летнею девочку

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Следственным отделом по Калининскому АО Тюмени возбуждено уголовное дело по факту нападения на девочку 2008 г.р., сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, днем 17 августа неустановленное лицо, находясь у д.12А по ул. Полевая Тюмени, напало на девочку. Потерпевшая оказала нападавшему сопротивление, в связи с чем, он не смог довести свой преступный умысел до конца и с места происшествия скрылся.

Следственные органы совместно с органами внутренних дел проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные действия направленные на установление лица, совершившего преступление и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.