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Транспортную карту школьника можно получить легко и быстро

Общество, 09:43 22 августа 2018

Фото портала "Тюмень - наш дом"

Родители первоклассников могут получить транспортную карту до начала учебного года. Подать заявление сейчас очень просто - через Интернет на портале "Госуслуги". Занимает это 15 минут. Карта будет готова уже через три дня.

Как сообщает пресс-служба ГАУ ТО "МФЦ", при подаче заявления необходимо заполнить нужные графы в бланке заявления и приложить фотографию школьника. Готовую карту родители первоклассника забирают в удобном для них центре "Мои документы". Причем школьника вести с собой не нужно.

"С прошлого года процесс выдачи транспортной карты модернизирован. Подтверждения о том, что школьник зачислен в учебное заведение, приходят в информационную систему МФЦ автоматически, в момент обработки заявления. Подача заявлений через портал госуслуг не только сэкономит время родителей, что очень необходимо в преддверии учебного года, но и позволит нам избежать очередей в наших центрах", - пояснил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

В этом году специалистам тюменских центров "Мои документы" предстоит выдать школьникам около 10 тыс. карт.

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# МФЦ , транспортаня карта

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