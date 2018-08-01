Администрация Тюмени ужесточит ответственность за самовольную вырубку деревьев

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Администрация Тюмени будет применять к организациям, самовольно вырубающим городские деревья и кустарники, жесткие меры. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев, сообщает городская администрация.

"Подрядной организацией "Интерполис" на улице Холодильной, 136, проводились работы по замене участка тепловой сети, было незаконно снесено 16 зеленых насаждений – березы, клен, часть кустарников. Свои действия подрядная организация должна была согласовать с администрацией города. Этого подрядчик не сделал и по действующему законодательству понесет ответственность", - сказал он.

По оценке специалистов департамента городского хозяйства ущерб составил 2 млн 600 тыс. рублей. Его департамент будет взыскивать с подрядной организации в установленном порядке.

"Если бы компания "Интерполис" действовала планово и пришла в департамент городского хозяйства за порубочным билетом, то заплатила бы компенсационную стоимость в 5 раз меньше. Теперь за незаконную рубку зеленых насаждений к "Интерполису" будет применен повышающий коэффициент", – пояснил Семен Тегенцев.