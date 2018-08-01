Конкурс цветников пройдет в Москве 9 сентября

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Конкурс любительского ландшафтного мастерства пройдет во всех районах столицы — на 1, 5 тыс. площадках в День города, 9 сентября с 9 до 17 часов, сообщается на сайте мэра Москвы.

В Москве появятся более 15 тыс. любительских цветников. На них высадят 540 тыс. бегоний, георгинов, хризантем и других однолетних и многолетних растений. Цветники создадут в рамках любительского конкурса, который станет частью фестиваля "Цветочный джем — 2018".

"Любительский конкурс цветников пройдет во всех районах столицы на 1500 площадках. На каждой из них участники создадут от 10 до 15 цветников размером 1,2 на 1,4 метра. Для оформления цветников предложат около 30 видов растений, многие из которых очень хорошо знакомы дачникам. К примеру, можно будет создать клумбы из георгинов, шалфея, котовника и овсяницы или использовать что-то другое из предложенного перечня. На площадках будут дежурить опытные садоводы, они обеспечат участников необходимыми растениями и инвентарем", — рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

Тем, кому удастся создать лучшие цветники, получат памятные призы — цифровые планшеты и наборы садового инвентаря. Голосовать будут сами конкурсанты (за свою работу проголосовать нельзя). Для участия в конкурсе любительского ландшафтного дизайна необходимо зарегистрироваться на странице фестиваля "Цветочный джем — 2018" на сайте "Московские сезоны".

Добавим, в 2017 году фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" посетили 7,2 млн человек.