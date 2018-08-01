Тюменские юнармейцы вернулись из экспедиции "Гогланд"

фото центра "Аванпост" фото центра "Аванпост"

Тюменские юнармейцы пребывали в экспедиции второй смены экспедиции "Гогланд - 2018" на Внешних островах Финского залива с 8 по 19 августа, сообщает центр "Аванпост".

Каждый день юных исследователей был расписан по минутам. О том, чем занимались ребята в экспедиции, поделился представитель команды Тюменской области Матвей Воронин.

"Для нас экспедиция началась еще с северной столицы, затем был знаменитый город - порт Кронштадт, откуда учебным катером мы направились к острову Гогланд. По прибытии мы отправились с экскурсией по острову. На следующий день совместно с группой саперов занялись поисковыми работами, в ходе которых обнаружили солдатскую утварь, патроны, гильзы времен Великой Отечественной войны", - рассказывает он.

Тюменские юнармейцы совершили 12-км пеший переход к Южному маяку, который был построен в 1905 году. Они пересекли остров от начала до конца в условиях сильной жары и обратно - проливного дождя. По пути на Южный маяк зашли на сопку Попова.

"К нам приезжали специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества, рассказывали о подводных поисковых работах, демонстрировали и дали нам возможность испытать снаряжение для подводных исследований: акваланги, гидрокостюмы и прочее. Встречались мы и с группой подводных исследователей "Бессмертный дивизион", которая занимается поиском затонувших подводных лодок. Запомнился и поход к кораблю "Леонид Демин", который выбросило на мель", - делится Матвей Воронин.

Тюменцы также побывали на острове Большой Тютерс. Здесь были представлены редкие образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, которые во время прошлых полевых сезонов обнаружили поисковики. Часть из них в 2018 году готовят к транспортировке на континент и передаче в исторические музеи.

На острове Гогланд проходит заключительная, третья, смена экспедиции, которая продлится до 28 августа.