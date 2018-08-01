В Тюменской области стартовала акция "Ребенок-главный пассажир"

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Профилактическая акция "Ребенок – главный пассажир" пройдет на территории Тюменской области с 22 по 31 августа, сообщает отделение ГИБДД Тобольска.

В ходе акции сотрудники службы обратят внимание на соблюдению правил перевозки детей водителями транзитного автотранспорта.

Добавим, на территории Тобольска и Тобольского района за 7 месяцев 2018 года произошло 16 ДТП, в которых пострадало 20 детей - пассажиров в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Восемь детей перевозились с нарушением правил перевозки юных пассажиров.