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В Тюменской области стартовала акция "Ребенок-главный пассажир"

Общество, 16:49 22 августа 2018

фото gibdd.ru

Профилактическая акция "Ребенок – главный пассажир" пройдет на территории Тюменской области с 22 по 31 августа, сообщает отделение ГИБДД Тобольска.

В ходе акции сотрудники службы обратят внимание на соблюдению правил перевозки детей водителями транзитного автотранспорта.

Добавим, на территории Тобольска и Тобольского района за 7 месяцев 2018 года произошло 16 ДТП, в которых пострадало 20 детей - пассажиров в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Восемь детей перевозились с нарушением правил перевозки юных пассажиров.

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# акция , ГИБДД , дети , перевозка

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