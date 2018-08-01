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Открытые уроки для школьников пройдут в Школе инженерного резерва

Общество, 12:09 23 августа 2018

фото ИА "Север-пресс"

Открытые уроки для школьников пройдут в Школе инженерного резерва с 3 по 8 сентября, сообщает Тюменский индустриальный университет.

В течение недели для ребят от 7 до 17 лет будет доступен большой выбор направлений. Занятия в проектных и академических группах бесплатные.

Проектные группы будут организованы по направлениям: "Робототехника Lego" (1-6 класс); "Робототехника Arduino" (5-11 класс); "Прототипирование" (1-11 класс) и другие.

В академических группах можно узнать о дисциплинах: химия (5-8 класс); физика (5-11 класс); информатика (1-6 класс); английский язык (1-9 класс).

По всем этим интересным и перспективным направлениям прикладной научно-технический центр "Школа инженерного резерва" Тюменского индустриального университета ведет прием обучающихся. Новый учебный год в ШИР начнется 17 сентября.

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# ТИУ , уроки , школа инженерного резерва

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