Открытые уроки для школьников пройдут в Школе инженерного резерва

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Открытые уроки для школьников пройдут в Школе инженерного резерва с 3 по 8 сентября, сообщает Тюменский индустриальный университет.

В течение недели для ребят от 7 до 17 лет будет доступен большой выбор направлений. Занятия в проектных и академических группах бесплатные.

Проектные группы будут организованы по направлениям: "Робототехника Lego" (1-6 класс); "Робототехника Arduino" (5-11 класс); "Прототипирование" (1-11 класс) и другие.

В академических группах можно узнать о дисциплинах: химия (5-8 класс); физика (5-11 класс); информатика (1-6 класс); английский язык (1-9 класс).

По всем этим интересным и перспективным направлениям прикладной научно-технический центр "Школа инженерного резерва" Тюменского индустриального университета ведет прием обучающихся. Новый учебный год в ШИР начнется 17 сентября.