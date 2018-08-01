  • 22 августа 201822.08.2018среда
  • USD67,1783
    EUR77,3491
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-восточный

Лесных пожаров в Тюменской области нет

Общество, 17:50 22 августа 2018

Фото rosleshoz.ru

Действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщили обозревателю "Тюменской линии" в областном департаменте лесного комплекса. Последний лесной пожар в Тюменской области был ликвидирован 3 августа на площади 1 га.

С 27 апреля, когда в регионе начался пожароопасный сезон, в Тюменской области произошло 123 лесных пожара общей площадью 1 тыс. 310,4 га. Причина большинства природных и лесных пожаров заключается в нарушении правил пожарной безопасности. Оперативность ликвидации пожаров в течение первых суток с момента начала тушения составила 95%. В течение двух суток ликвидируются 100% пожаров.

Напомним, с 29 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

С начала пожароопасного сезона работники лесничеств совместно с полицией провели 3 тыс. 895 патрульных рейдов в лесах региона. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах в соответствии с Административным кодексом РФ и законом Тюменской области привлечено к административной ответственности 261 лицо. Общая сумма штрафов составила 4450,5 тыс. рублей.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары , особый противопожарный режим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 22.08.2018Пельмени, фарш и нарезку от "Мясной сказки" смогут купить горожане на "Тюменской осени"
17:54 22.08.201823 августа - события дня
17:50 22.08.2018Лесных пожаров в Тюменской области нет
17:32 22.08.2018В России изменятся правила приемки в эксплуатацию общественных зданий