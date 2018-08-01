Авторы "Смешариков" и "Летающих зверей" создали гимн для "Ноль Плюс"

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс". Фото организаторов Международный кинофестиваль "Ноль Плюс". Фото организаторов

"Здравствуйте, зрители: дети и родители!": собственный яркий и запоминающийся гимн появился у Международного фестиваля "Ноль Плюс". Песню презентуют в октябре 2018 года.

По словам директора Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Николая Данна, создать гимн было его давней задумкой. Он отметил: любой фильм сопровождается саундтреками.

"Кинофестиваль обязательно должен быть с гимном, это подчеркивает, насколько музыкально молодое поколение "Ноль Плюс". Детство – это музыка. И гимн тут должен быть обязательно. Ну, а кто может спеть лучше гимн для детского кинофестиваля, если не те, кто занимается детским кино", - считает Николай Данн.

Авторами задорной песни стали Мария Ланда и Сергей Васильев, написавшие музыку и песни к знаменитым российским мультфильмам "Смешарики" и "Летающие звери". Композитор и поэтесса годом ранее были в Тюмени на детском кинофестивале в качестве жюри. В пути с ними произошло дорожное приключение: авторы сочинили гимн под гитару. Прибыв на кинофестиваль, Мария Ланда и Сергей Васильев вывели с собой на сцену Николая Данна, чтобы втроем исполнить песню.

"Я был тогда впервые на сцене в роли исполнителя музыкального произведения. С тех пор самым важным показателем успешности гимна для меня стало исполнение этой песни моим сыном Серафимом, который весь этот год напевает: "Здравствуйте, зрители: дети и родители, руководители! Всем привет!"", - процитировал Николай Данн слова гимна.

За год авторы поработали над аранжировкой композиции и создали студийную запись. Известно, что Мария Ланда исполнила песню "Ноль Плюс" вместе с санкт-петербургским детским хором. Гимн Международного фестиваля "Ноль Плюс" презентуют в Тюмени на торжественном открытии мероприятия в октябре 2018 года.

Лина Орлова