Прокуратура Югры заблокировала сайты с запрещенной информацией

фото www.prokhmao.ru фото www.prokhmao.ru

Сайты с информацией, содержащей сведения о незаконном оказании услуг по предоставлению займов, заблокированы по решению прокуратуры Нижневартовского района, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

По результатам проверки выявлены два интернет-сайта, на которых размещалась информация рекламного характера о предоставлении доступа к базе частных кредиторов в Излучинске.

Лица, создавшие данные сайты, не вправе заниматься микрофинансовой деятельностью и предоставление информации об их деятельности в Интернете является незаконным, прокурор района обратился в суд с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме. Доступ на страницы интернет-ресурсов заблокирован.