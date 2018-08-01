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Прокуратура Югры заблокировала сайты с запрещенной информацией

Происшествия, 16:32 23 августа 2018

фото www.prokhmao.ru

Сайты с информацией, содержащей сведения о незаконном оказании услуг по предоставлению займов, заблокированы по решению прокуратуры Нижневартовского района, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

По результатам проверки выявлены два интернет-сайта, на которых размещалась информация рекламного характера о предоставлении доступа к базе частных кредиторов в Излучинске.

Лица, создавшие данные сайты, не вправе заниматься микрофинансовой деятельностью и предоставление информации об их деятельности в Интернете является незаконным, прокурор района обратился в суд с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме. Доступ на страницы интернет-ресурсов заблокирован.

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# запрещенная информация , прокуратура , сайт , Югра

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