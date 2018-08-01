Выходные в Тюмени будут прохладными

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ближайшие выходные, 25 и 26 августа, в Тюмени ожидается прохладная погода. Синоптики прогнозируют и вероятность дождей.

По данным центра ФОБОС, 25 августа ожидается до 19 градусов тепла, возможна гроза. В ночные часы столбики термометров опустятся до 13 градусов. 26 августа потеплеет до плюс 21 градуса, возможны небольшие дожди.

В начале следующей недели 27 и 28 августа дождей не ожидается. В понедельник воздух прогреется до 17 градусов, а во вторник потеплеет до плюс 22.

Любовь Голышева