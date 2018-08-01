  • 24 августа 201824.08.2018пятница
  • USD68,5259
    EUR79,2502
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

Выходные в Тюмени будут прохладными

Общество, 13:21 24 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Ближайшие выходные, 25 и 26 августа, в Тюмени ожидается прохладная погода. Синоптики прогнозируют и вероятность дождей.

По данным центра ФОБОС, 25 августа ожидается до 19 градусов тепла, возможна гроза. В ночные часы столбики термометров опустятся до 13 градусов. 26 августа потеплеет до плюс 21 градуса, возможны небольшие дожди.

В начале следующей недели 27 и 28 августа дождей не ожидается. В понедельник воздух прогреется до 17 градусов, а во вторник потеплеет до плюс 22.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:54 24.08.2018В центре Тюмени ограничат движение транспорта
13:43 24.08.2018Фотосессия с мультгероями откроет Ночь кино в Тюмени
13:21 24.08.2018Выходные в Тюмени будут прохладными
13:10 24.08.2018Палатка здоровья развернется в сквере Депутатов