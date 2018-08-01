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Тюменцы могут внести предложения в лесной план области

Общество, 16:16 24 августа 2018

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Любой гражданин или юридическое лицо имеет право вносить предложения по улучшению лесного проекта Тюменской области, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Ознакомиться с проектом лесного плана Тюменской области можно здесь. В предложениях необходимо изложить суть и обоснование предложений, по возможности приложить материалы в электронном виде или на бумажных носителях – схемы, графические материалы, отображающие предложения заинтересованных лиц.

Предложения принимают по 21 сентября. С учетом поступивших предложений и замечаний департамент лесного комплекса Тюменской области организует доработку проекта лесного плана и его утверждение.

Просьба направлять предложения адресу: 625004, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 34, корпус 1 (317 каб.), а также по электронной почте: DLK_TO@72to.ru.

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# департамент лесного комплекса , доработка , лесной план , предложения , проект

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