В Тюменской области успешно реализуют проект "Кадры будущего для региона"

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Стратегическая инициатива "Кадры будущего для регионов" успешно реализуется в Тюменской области. Для региона разработана дорожная карта по апробации проекта на 2018-2019 год. Основные мероприятия стартуют в конце августа, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Запланировано проведение "Школы тьютора" с 26 по 27 августа, а также "Школы наставника" 27 августа и "Губернаторской школы" с 28 по 31 августа.

Кроме того, с сентября по октябрь состоятся профориентационные туры для детей на передовые предприятия и в организации области. С ноября 2018 года по январь 2019 года в рамках проекта организуют и проведут проектные сессии для детей. В течение всего периода будут реализованы индивидуальные программы обучения участников инициативы.

Итоговое мероприятие по реализации инициативы и защита проектов пройдет в марте 2019 года.

В проекте принимают участие семь субъектов Российской Федерации.Стратегическая инициатива проходит в несколько этапов, среди которых отборочный конкурс "Фокус внимания", трехдневное обучение в "Губернаторской школе", реализация индивидуальных программ и презентация подготовленных проектов на площадках всероссийского форума "Наставник".

В результате отборочного конкурса были отобраны талантливые подростки и молодежь в возрасте от 14 до 17 лет, тьюторы – социально активная молодежь в возрасте от 18 до 21 года, которая сопровождает детей в процессе реализации их образовательных программ, и наставники – взрослые из числа общественных деятелей, представителей региональных, политических и бизнес-элит.

Напомним, в образовательной программе в рамках реализации инициативы приняли участие не менее 100 человек, в кадровый резерв Тюменской области для разных отраслей экономики региона включены не менее 10 участников инициативы, наставниками определены не менее 10 человек из числа научной, профессиональной и политической элиты региона.