Для ребят из многодетных семей Тюмени провели день профориентации

| Фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района

День профориентации "Радуга профессий" провели специалисты Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района для ребят из общественной организации содействия многодетным семьям "Развитие".

На интерактивных площадках в непрерывном режиме проходили профессиональные пробы и мастер-классы. Мальчишки и девчонки знакомились с устройством автомобильного двигателя, управляли КамАЗом и экскаватором, проверяли свой глазомер в модуле "Строительство", учились оказывать первую медицинскую помощь под руководством врача станции скорой медицинской помощи. Впервые в Центре состоялся мастер-класс "Энкаустика", на котором участники утюгами и паяльниками рисовали художественные картины с помощью воска, сообщают в пресс-службе организации.