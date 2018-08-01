Лучшего директора школы определят на Ямале

| Фото: гпкдаг.рф | Фото: гпкдаг.рф

Торжественное открытие первого регионального конкурса "Лучший директор школы Ямала-2018" состоялось в Новом Уренгое, сообщает правительство округа.

Основная тема конкурса и всех конкурсных испытаний, как на заочном, так и на очном этапах - "Российская школа: "цифра" и учитель". Участниками конкурса стали руководители ямальских общеобразовательных организаций со стажем работы не менее 1 года.

Жюри конкурса уже провело первые заочные отборочные испытания. Директора представили эссе по теме "Мы меняемся вместе со временем или мы меняем время?!" и видеоролик "Смелые мечты всегда работают на большую цель".

Очный этап пройдет 27-28 августа в Новом Уренгое в рамках регионального совещания педагогов Ямала. Все участники выполнят конкурсное задание "Директор-тактик", где в публичном выступлении по теме, определенной оргкомитетом, продемонстрируют умение решать тактические задачи управления, соотносить управленческую теорию с практикой, анализировать, осмыслять и представлять свою управленческую деятельность.

Будут определены пять лауреатов, которым предстоит выполнить очередные конкурсные задания. В финал выйдут три руководителя школ. После проведения "Круглого стола образовательных политиков" будет определен абсолютный победитель конкурса.