Стартовал заключительный этап акции "Вода – безопасная территория"

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Третий этап акции "Вода - безопасная территория" пройдет в Тюменской области с 27 августа по 2 сентября, сообщает региональное управление МЧС России.

Рыбаки, любители активных видов спорта, отдыхающие на базах отдыха и пляжах, водители и пассажиры маломерных судов - категории, которые попадут в сферу профилактической работы сотрудников МЧС. В Тюменской области созданы патрульные группы, в состав которых входят сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, специалисты госинспекции по маломерным судам, представители муниципальных образований, сельские старосты, представители СМИ и общественных организаций, спасатели областных профильных формирований.

Инспекторы ГИМС примут участие и в проведении мероприятий, приуроченных ко "Дню знаний" и "Месячнику безопасности" в образовательных учреждениях региона.