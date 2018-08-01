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Стартовал заключительный этап акции "Вода – безопасная территория"

Общество, 17:10 27 августа 2018

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Третий этап акции "Вода - безопасная территория" пройдет в Тюменской области с 27 августа по 2 сентября, сообщает региональное управление МЧС России.

Рыбаки, любители активных видов спорта, отдыхающие на базах отдыха и пляжах, водители и пассажиры маломерных судов - категории, которые попадут в сферу профилактической работы сотрудников МЧС. В Тюменской области созданы патрульные группы, в состав которых входят сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, специалисты госинспекции по маломерным судам, представители муниципальных образований, сельские старосты, представители СМИ и общественных организаций, спасатели областных профильных формирований.

Инспекторы ГИМС примут участие и в проведении мероприятий, приуроченных ко "Дню знаний" и "Месячнику безопасности" в образовательных учреждениях региона.

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# акция , вода , МЧС , рейды

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