В Тюмени состоялась первая регистрация брака в музее

фото музейного комплекса им. И.Я. Словцова фото музейного комплекса им. И.Я. Словцова

Первая церемония бракосочетания состоялась в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 18 августа. Регистрацию брака проводил сотрудник загса, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Церемония проходила в музейных декорациях, изготовленных специально для создания удивительной и неповторимой обстановки.

Напомним, что в Тюменской области с февраля 2018 года действует постановление, разрешающее регистрировать брак в театрах, музеях и Домах культуры.