Тюменские дзюдоисты примут участие в турнире Пшеничникова

| Фото: voindao.ru | Фото: voindao.ru

Команда Тюменской области по дзюдо примет участие во Всероссийских соревнований по дзюдо памяти Виктора Пшеничникова среди юниоров и юниорок до 21 года в Магнитогорске 1 сентября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Борьба развернется в 16 весовых категориях среди спортсменов и спортсменок 1999-2001 г.р. Тюменскую область представят призеры международных, всероссийских и региональных турниров кандидаты в мастера спорта: Валерия Таратунина (св. 78 кг), Юлия Куняева (до 48 кг), Валерия Пасынкова и Дарья Маркелова – обе в категории до 52 кг, Ксения Хисматуллина и Виктория Шнайдер – в/к до 70 кг, Максим Пить (до 73 кг) и другие.

Победитель в каждой категории будет иметь возможность получить путевку на главный старт страны – первенство России, которое пройдет в Назрани с 22 по 25 ноября.

Добавим, Виктор Пшеничников, в честь которого проходит турнир, является одним из основателей дзюдо в Магнитогорске. Он выступал в весовой категории до 66 кг и стал первым, кто вышел на международный уровень и выиграл соревнования в 1980-х годах. После завершения спортивной карьеры Пшеничников посвятил себя тренерской работе и воспитал не один десяток чемпионов. Организованный им турнир вот уже более 30 лет носит его имя и вызывает интерес среди любителей дзюдо.