В Сургуте проводится проверка по факту гибели водителя автобуса

| Фото: hmao.sledcom.ru/ | Фото: hmao.sledcom.ru/

Сообщение о гибели водителя автобуса, которого придавило транспортным средством во время замены колеса, поступило в следственный отдел по Сургут 25 августа, сообщает СУ СК РФ по ХМАО -Югре.

По данному факту следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований охраны труда". Установлено, что погибший - 27-летний гражданин Республики Таджикистан, водитель рейсового автобуса "Сургут-Худжанд".

Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, изучают документацию, устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.