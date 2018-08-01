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В Сургуте проводится проверка по факту гибели водителя автобуса

Происшествия, 17:21 28 августа 2018

hmao.sledcom.ru/ | Фото: hmao.sledcom.ru/

Сообщение о гибели водителя автобуса, которого придавило транспортным средством во время замены колеса, поступило в следственный отдел по Сургут 25 августа, сообщает СУ СК РФ по ХМАО -Югре.

По данному факту следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований охраны труда". Установлено, что погибший - 27-летний гражданин Республики Таджикистан, водитель рейсового автобуса "Сургут-Худжанд".

Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, изучают документацию, устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# автобус , водитель , гибель , Сургут

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