В Тюменской области стартовала музейная акция "Приобщение"

Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения

Центр культуры и досуга Нижнетавдинского района стал первой площадкой показа художественных произведений из музейного собрания Тюменского музейно-просветительского объединения в рамках музейной акции "Приобщение", посвященной 75-летию Тюменской области, сообщили в музейно-просветительском объединении.

На торжественном открытии выставки заместитель главы района Павел Рухлов отметил важность прямого доступа к живописным полотнам для жителей сельской местности.

Директор АУ "Культура" Наталья Буракова поблагодарила генерального директора Тюменского музейно-просветительское объединения Светлану Сидорову за организацию такого беспрецедентного мероприятия, высоко оценив его с точки зрения значимости для разных поколений сельчан, включая детей и молодежи. С приветственным словом выступила начальник управления маркетинга и туризма Тюменского музейно-просветительского объединения Наталья Вертянкина. Она выразила благодарность за поддержку и устойчивый интерес к событиям в сфере культуры со стороны правительства Тюменской области.

В рамках церемонии открытия выставки состоялись экскурсия и мастер-класс для педагогов, которые провела и.о. начальника отдела музейно-просветительской деятельности ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Дарья Щуркина.

Напомним, акция "Приобщение" продлится до сентября 2019 года, в разных населенных пунктах состоятся передвижные выставки, где жители районов Тюменской области смогут познакомиться с художественными полотнами XX века. В ходе акции в течение года прямой доступ к культурно-художественным ценностям получат почти 300 тыс. жителей региона.