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Первокурсникам ТИУ помогут влиться в студенческую жизнь

Общество, 11:32 29 августа 2018

ТИУ | Фото: ТИУ

"Школу координаторов" – образовательную программу по подготовке наставников запустили активисты Строительного института в четвертый раз, сообщает ТИУ.

За два дня студентов научат работать в команде и оказывать помощь в адаптации первокурсников. В "Школе координаторов" студенты изучат основы психологии, тайм-менеджмента и командообразования.

"Первокурсники приходят после школы совершенно неадаптированные. Они проучились 11 лет в теплом школьном коллективе, а теперь никого не знают, и им от этого грустно. Поэтому ребятам необходим идейный вдохновитель, который своим примером докажет, что не страшно показаться смешным или нелепым во время знакомства. Нужно просто начинать общаться!", – говорит руководитель "Школы координаторов" Елена Малышкина.

Координатор – это лидер молодого коллектива, который должен показать новым студентам, как правильно вести себя в университете. Заявки на участие в образовательной программе принимали от всех студентов института. Однако до работы с первокурсниками допустят только тех, кто успешно прошел курс подготовки.

Выпускники "Школы координаторов" приступят к своим обязанностям уже 1 сентября во время торжественной линейки.

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# первокурсники , ТИУ , школа координатора

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