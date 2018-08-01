Первокурсникам ТИУ помогут влиться в студенческую жизнь

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

"Школу координаторов" – образовательную программу по подготовке наставников запустили активисты Строительного института в четвертый раз, сообщает ТИУ.

За два дня студентов научат работать в команде и оказывать помощь в адаптации первокурсников. В "Школе координаторов" студенты изучат основы психологии, тайм-менеджмента и командообразования.

"Первокурсники приходят после школы совершенно неадаптированные. Они проучились 11 лет в теплом школьном коллективе, а теперь никого не знают, и им от этого грустно. Поэтому ребятам необходим идейный вдохновитель, который своим примером докажет, что не страшно показаться смешным или нелепым во время знакомства. Нужно просто начинать общаться!", – говорит руководитель "Школы координаторов" Елена Малышкина.

Координатор – это лидер молодого коллектива, который должен показать новым студентам, как правильно вести себя в университете. Заявки на участие в образовательной программе принимали от всех студентов института. Однако до работы с первокурсниками допустят только тех, кто успешно прошел курс подготовки.

Выпускники "Школы координаторов" приступят к своим обязанностям уже 1 сентября во время торжественной линейки.