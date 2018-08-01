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"МегаФон" запускает самый быстрый безлимитный Интернет

Общество, 14:16 29 августа 2018

Фото МегаФон

На тарифах "Включайся!" теперь доступен настоящий безлимитный Интернет. Для этого клиентам в личном кабинете нужно подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется – безлимитный Интернет уже будет внутри тарифов.

Абоненты "МегаФона" могут воспользоваться безлимитным Интернетом на самых быстрых скоростях на тарифах "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри", "Включайся! Смотри+" и "Включайся! Премиум", представленных в июне. Клиенты архивных тарифов могут воспользоваться опцией, если сменят свой действующий тариф на актуальный.

"Добавляя в тарифы "Включайся!" безлимитный Интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla, самый быстрый мобильный Интернет в России у "МегаФона". Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости", – прокомментировал коммерческий директор компании "МегаФон" Влад Вольфсон.

Лидерство по скорости на огромной территории – это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за первое полугодие 2018 года у "МегаФона" общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.

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# МегаФон

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