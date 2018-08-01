Игорь Халин презентовал мойучасток.рф

Игорь Халин | Фото ИА "Тюменская линия" Игорь Халин | Фото ИА "Тюменская линия"

Баттл избирателей в рамках проекта мойучасток.рф прошел в мультиценте "Моя территория" в Тюмени 29 августа.

Как рассказал на открытии баттла председатель тюменского облизбиркома Игорь Халин, проект "Мой участок" помогает донести информацию о выборах до каждого жителя региона. Он напомнил, что проекту уже более 10 лет. Мойучасток.рф менял названия, но не менял главной цели: проинформировать избирателей о выборах.

"Проект доказал свою востребованность у жителей Тюменской области. Формат интернет-ресурса удобен в использовании для всех избирателей, им активно пользуются жители Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска. Ресурс постоянно совершенствуется", - отметил Игорь Халин.

На сайте мойучасток.рф граждане могут не только найти свой избирательный участок, но и контактную информацию сотрудников участка, а также его режим работы. Здесь также можно ознакомиться с информацией о кандидатах и тд. В будущем ресурс планируют дополнить системой навигации по типу 2ГИС.

Игорь Халин объявил, что 29 августа все избиркомы Тюменской области начинают работать в полную силу: "Сегодня знаковый день - начинается досрочное голосование тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участок в Единый день голосования". На юге региона открылись 1 тыс. 86 участковых комиссий, а вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами в Тюменской области приступили к работе 2 тыс. 12 избиркомов.

Выборы состоятся в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Председатель избиркома Тюменской области торжественно пригласил молодых избирателей - участников баттла - на выборы губернатора области и депутатов Тюменской городской думы, вручив им именные пригласительные.

18-летние избиратели сразились с командой творческой молодежи Тюмени. Баттл в формате вопрос-ответ позволил ребятам проверить и усвоить знания об избирательном праве. Участники на скорость искали избирательный участок, определяли место голосования по заданным параметрам. Команды справились с заданием "в три клика" - вспомогательным инструментом для этого стал сайт мойучасток.рф.

Задания баттла позволили узнать все о предстоящих выборах Эдуарду Хайрнасову. Первокурсник ТюмГУ впервые примет участие в голосовании 9 сентября.

"Я считаю, что нужно ходить на выборы вне зависимости от возраста. Выбор сделать важно, потому что от этого зависит жизнь всех жителей региона", - считает Эдуард Хайрнасов.

Лина Орлова