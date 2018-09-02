Тюменский иван-чай будут продавать в Германии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около полтонны тюменского иван-чая поступит в сеть магазинов Германии в 2018 году. Соответствующий договор агрофирма "Русич" заключила с представителями одной из немецких торговых сетей.

Как рассказал директор ООО "Русич" Сергей Пульников, поставки тюменского иван-чая за рубеж организуются впервые. "Объемы пока небольшие, они пока тестируют, но покупатель очень хороший, это одна тысяча триста магазинов в стране, поэтому надеемся на рост и дальнейшее сотрудничество с ними", - отметил он.

Закупать тюменский иван-чай представители Германии будут покупать в уже упакованном виде, в пачках с указанием бренда и торговой марки.

Отметим, агрофирма работает в Тюмени с 2014 года, сегодня объемы производства достигают 10 тонн чая в год. В ассортименте имеется как классический иван-чай, так и с добавлением чабреца, мяты, мелиссы, боярышника и шиповника. Реализуется продукт не только в Тюменской области, но и в других регионах России.

Сырье для производства используется исключительно местное - это лист дикорастущего кипрея узколистного, который собирают в Тюменском и Нижнетавдинском районах. Сбор ведут на заброшенных лугах вдали от трасс и производств.

По словам Сергея Пульникова, уникальной является и технология производства. Так, сушку листьев производят на конвейере теплом от дровяной печи. "Большинство производителей используют технологию сушки на электричестве, в крайнем случае, на газу. Мы же сушим его теплом от огня, что придает чаю особый вкус", - отметил он.

Любовь Голышева