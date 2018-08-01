КамАЗ протаранил шесть автомобилей в Патрушево
| Фото: из архива ГИБДД по Тюменской области
ДТП произошло на парковке у больницы "Нефтяник" около 9 часов 30 августа. У ассенизаторского "КамАЗа" отказала тормозная система. Грузовик повредил шесть припаркованных на стоянке автомобилей.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших. В момент происшествия в находившихся на парковке автомобилях не было людей, рассказала руководитель пресс-службы ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова. Всего пострадали шесть машин.
Предварительная причина столкновения — техническая неисправность "КамАЗа".
Николай Ступников