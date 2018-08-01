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КамАЗ протаранил шесть автомобилей в Патрушево

Происшествия, 12:20 30 августа 2018

из архива ГИБДД по Тюменской области | Фото: из архива ГИБДД по Тюменской области

ДТП произошло на парковке у больницы "Нефтяник" около 9 часов 30 августа. У ассенизаторского "КамАЗа" отказала тормозная система. Грузовик повредил шесть припаркованных на стоянке автомобилей.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших. В момент происшествия в находившихся на парковке автомобилях не было людей, рассказала руководитель пресс-службы ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова. Всего пострадали шесть машин.

Предварительная причина столкновения — техническая неисправность "КамАЗа".

Николай Ступников

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , Патрушева

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