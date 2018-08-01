Присяжные заседатели признали тюменца виновным в убийстве

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Мужчину, виновного в причинении смерти по неосторожности, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В апреле 2018 года злоумышленник встретил в подъезде своего дома 69-летнего соседа, которому сделал замечание. Пожилой мужчина ответил грубостью, за что злоумышленник ударил его по лицу. Не остановившись на достигнутом, он продолжил наносить потерпевшему удары.

Вскоре пострадавшего госпитализировали, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Через шесть дней от полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Впервые в Тюменской области уголовное дело было рассмотрено в районном суде при участии коллегии присяжных заседателей, которые вынесли единогласный вердикт о виновности мужчины.

Суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.