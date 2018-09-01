  • 1 сентября 20181.09.2018суббота
  • USD68,0821
    EUR79,6765
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северо-западный

Леопард Грация стала матерью девяти котят

Общество, 18:39 31 августа 2018

leopard-land.ru/ | Фото: leopard-land.ru/

Пятнистая кошка Leo 23F по имени Грация стала самой многодетной матерью на территории "Земли леопарда" с 2013 года. За последние четыре года она стала матерью не менее девяти котят, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Впервые Leo 23F попала в объективы камер еще совсем молодой кошкой, но уже около года спустя принесла свое первое потомство. Тогда, в 2014 году, на снимках с самкой было отмечено два котенка, которые впоследствии получили номера Leo 64M и Leo 65M. В следующем, 2015 году, Грация была отмечена уже с другими котятами, один из которых известен ученым под номером Leo 109M.

В 2016 году Leo 23F также порадовала специалистов очередным выводком котят. На этот раз у Грации родились две "девочки", получившие номера Leo 112F и Leo 121F. Но на этом многодетная пятнистая красавица не остановилась. На снимках 2017 года мать-героиня была зафиксирована уже с тремя другими котятами. Таким образом, согласно данным фотомониторинга, Грация стала матерью не менее девяти котят.

Всего в 2017 году на территории национального парка "Земля леопарда" зафиксировано около 40 самок дальневосточного леопарда репродуктивного возраста, что дает надежды на продолжение роста популяции самой редкой крупной кошки на планете.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Земля леопарда , котята , леопард , национальный парк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 31.08.2018Леопард Грация стала матерью девяти котят
18:21 31.08.2018На Урале открыли новый дворец ледовых видов спорта
18:10 31.08.2018Огромную поздравительную открытку нарисуют школьники в инфопарке 1 сентября
18:00 31.08.20181 сентября - события дня