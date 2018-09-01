Леопард Грация стала матерью девяти котят

| Фото: leopard-land.ru/ | Фото: leopard-land.ru/

Пятнистая кошка Leo 23F по имени Грация стала самой многодетной матерью на территории "Земли леопарда" с 2013 года. За последние четыре года она стала матерью не менее девяти котят, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Впервые Leo 23F попала в объективы камер еще совсем молодой кошкой, но уже около года спустя принесла свое первое потомство. Тогда, в 2014 году, на снимках с самкой было отмечено два котенка, которые впоследствии получили номера Leo 64M и Leo 65M. В следующем, 2015 году, Грация была отмечена уже с другими котятами, один из которых известен ученым под номером Leo 109M.

В 2016 году Leo 23F также порадовала специалистов очередным выводком котят. На этот раз у Грации родились две "девочки", получившие номера Leo 112F и Leo 121F. Но на этом многодетная пятнистая красавица не остановилась. На снимках 2017 года мать-героиня была зафиксирована уже с тремя другими котятами. Таким образом, согласно данным фотомониторинга, Грация стала матерью не менее девяти котят.

Всего в 2017 году на территории национального парка "Земля леопарда" зафиксировано около 40 самок дальневосточного леопарда репродуктивного возраста, что дает надежды на продолжение роста популяции самой редкой крупной кошки на планете.