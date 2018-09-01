Молодые ямальские семьи улучшают жилищные условия с помощью господдержки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 7 тыс. молодых семей улучшили жилищные условия на Ямале за последние семь лет, сообщает правительство ЯНАО.

С 1 сентября 2018 года молодые семьи в рамках федерального направления могут улучшить жилищные условия, направив социальную выплату для участия в долевом строительстве. Сейчас на Ямале реализуются федеральная и окружная программа по поддержке молодых семей.

В 2017 году социальные выплаты для улучшения жилищных условий на Ямале получили 304 молодые семьи: из них 131 семья в рамках окружного и 173 семьи в рамках федерального направления. В 2018-м на мероприятия выделено 283 млн рублей, из них 262 млн рублей – средства окружного бюджета, остальные – федеральная казна. В рамках этой суммы жилищные условия смогут улучшить 257 молодых семей. Из них 197 семей уже решили квартирный вопрос, остальные 60 семей занимаются подбором жилья.

Планируется дополнительное выделение средств регионального бюджета на реализацию окружной подпрограммы в размере 85,2 млн рублей. До конца 2018 года в мероприятиях дополнительно смогут принять участие 73 семьи.