Микрорайон Утешево подключили к городской системе водоснабжения

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Жители микрорайона Утешево теперь будут получать качественную питьевую воду из городской системы водоснабжения. Официальный запуск построенного водовода состоялся в присутствии врио главы администрации Тюмени Руслана Кухарука и генерального директора компании "Тюмень Водоканал" Мугаммира Галиуллина.

До этого момента водоснабжение микрорайона производилось из двух скважин, запущенных в эксплуатацию в 1990 году и не предусматривающих очистки, поэтому использовать такую воду можно было лишь для хозяйственных нужд, сообщают в пресс-службе "Тюмень Водоканал".

Новый водовод длиной в 14 километров был построен в рамках концессионного соглашения по развитию систем водоснабжения и водоотведения Тюмени, заключенного в декабре 2017 года.

"Построено две нитки магистрального водовода, то есть водоснабжение микрорайона будет идти с двух сторон. Это позволит гарантированно подавать в микрорайон Утешево воду из централизованной системы водоснабжения, а за счет постоянной циркуляции исключит риск застаивания воды", - рассказал Мугаммир Галиуллин.

Перед запуском специалисты провели весь комплекс мероприятий по промывке и дезинфекции как построенного водовода, так и уже существовавших в микрорайоне сетей водоснабжения. Готовность к запуску была объявлена только после получения положительного заключения лаборатории о соответствии воды санитарным нормам и правилам.

Все строительно-монтажные работы были выполнены в рекордно сжатые сроки. На прокладку трубу и ее подготовку к запуску потребовалось всего около полутора месяцев.

"Наша общая задача – создавать комфортные условия для жизни тюменцев. И развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюмени, подключение к ним новых микрорайонов, а также повышение надежности и качества работы – это приоритетные задачи. Будем продолжать это делать в непрерывном режиме", - отметил Руслан Кухарук.

Напомним, в микрорайоне Утешево расположено 26 многоквартирных домов, 198 индивидуальных частных жилых домов, в которых зарегистрировано 1 тыс. 982 человека, фактически проживает около 2, 5 тыс. человек. В микрорайоне работает общеобразовательная школа № 51 и детский сад № 151.