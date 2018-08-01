NEFTEGAZ Engineering блеснул новой подвеской в Италии

NEFTEGAZ Engineering | Фото ИА "Тюменская линия" NEFTEGAZ Engineering | Фото ИА "Тюменская линия"

Разработку кинематической системы болида команды научно-технического проекта NEFTEGAZ Engineering Тюменского индустриального университета высоко оценили на Международных соревнованиях Formula Student Italy-2018.

Об этом сообщил капитан команды NEFTEGAZ Engineering Руслан Нубаев на презентации нового болида GOR-1 в Тюмени. Новинку тюменцы продемонстрировали в Италии на кольцевой трассе Ricardo Paletti близ коммуны Varano de Melegari в начале августа.

"Мы улучшили динамические характеристики и повысили управляемость. Самая главная особенность, которую отметили в Италии, - это наша кинематическая система подвески. Мы разрабатывали ее совместно с нашими преподавателями Института транспорта и студентами схожих специальностей ТИУ. На разработку схемы у нас ушло 10 месяцев. С помощью нового амортизатора у нас на 40 процентов увеличился сцеп передней оси с асфальтом", - пояснил капитан команды.

Разработчики сменили амортизаторы с регулируемой X-fusion vector r coil на пневмоподвеску Rock Shox. У авто увеличили объем топливного бака на 1 л (до 5,5 л). Мощность теперь равна 85 лошадиным силам. Коробку передач сменили с шести ступеней на четыре. Разгон болида также улучшился на 40%: при весе 226 кг его ускорение составляет 4,7 секунды до 100 км.

"Мы применили углепластик в нашем впускном коллекторе. Эта технология не применяется на базовых автомобилях – только в гоночной серии. Единственным стальным элементом проекта осталась стальная трубчатая рама. В будущем мы хотим оптимизировать и этот утяжеляющий элемент", - поделился Руслан Нубаев.

Он акцентировал внимание, что GOR-1 примерно на 80 % создан из запчастей отечественного производителя. В разработке проекта ребятам помогли 22 партнерские компании.

Напомним, студенческий проект оценил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Во время презентации он поинтересовался, сколько при этом весят пилоты болидов? "Пилоты команды в среднем весят 60-70 кг. Это тоже важный фактор для набора скорости болида, поэтому пилоты у нас легкие", - ответил капитан команды.

Александр Моор заверил ребят, что этот и другие проекты, направленные на подготовку инженерных кадров, поддерживает и будет поддерживат правительств Тюменской области. "28 тысяч студентов благодарят вас за то, что правительство Тюменской области поддерживает их творения", - сказала и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова.

За последние пять лет NEFTEGAZ Engineering приняла участие в 11 международных соревнованиях и собрала четыре болида: VECTOR, VECTOR-2, TYUMEN и GOR-1. Команда основана на базе ТюмГНГУ в 2012 г. студентами четвертого курса. Это единственная команда в Тюменской области, которая развивает проект Formula Student в регионе.

Лина Орлова