Лицензии на добычу кабана разыграют 5 сентября в Тюмени

| Фото: ветеринария.рф | Фото: ветеринария.рф

Жеребьевка по распределению разрешений на добычу кабана между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области, в сезоне охоты 2018/2019 годах состоится 5 сентября.

Об этом напоминает Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области (Госохотуправления Тюменской области).

Будет выдано разрешений на 1 тыс. 206 особей. Лимиты по районам следующие: Армизонский – 103; Аромашевский – 90; Вагайский – 61; Викуловский – 153; Голышмановский – 117; Заводоуковский – 21; Ишимский – 120; Казанский – 42; Нижнетавдинский – 111; Сладковский – 83; Тобольский – 51; Тюменский – 39; Ялуторовский – 57; Ярковский – 158.

Добыча кабана всех половозрастных групп, за исключением самок, имеющих приплод 2018 года, разрешена в общедоступных охотничьих угодьях с 1 октября по 8 января.

Жеребьевка по распределению разрешений на добычу кабана состоится в помещении Госохотуправления Тюменской области по адресу Тюмень, ул. Свердлова, 35, корп. 3, кабинет 10.