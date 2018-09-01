Массовый турнир собрал любителей шахмат из нескольких регионов в Тюмени

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Ежегодный шахматный турнир на призы газеты "Тюменская область сегодня" проходит 17 раз в Тюмени 1 и 2 сентября, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Массовый турнир, проходящий в трех категориях — детской, ветеранской и общей —собрал более 300 участников. В этот раз среди участников не только представители юга региона, но и шахматисты из ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Почетным гостем торжественной церемонии открытия стал депутат Государственной думы, координатор проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Анатолий Карпов.

"Тюменская область добилась значительного успеха в шахматах, а опыт региона по их развитию получает поддержку по всей России", – отметил он. Гроссмейстер уверен, что шахматы не только развивают интеллектуальные способности, но формируют особую атмосферу семьи, тепло домашнего очага, поэтому в рамках проекта действует программа "Шахматы в многодетные семьи".

Фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы активно поддерживает развитие шахматного движения в регионе, подчеркнул ее руководитель, председатель общественного совета партпроекта "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов: "При поддержке фракции в образовательные учреждения региона приобретается шахматный инвентарь – доски, столы, методические пособия. Шахматы отлично развивают интеллектуальные качества, и мы вкладываем средства, чтобы молодое поколение могло реализовать свой потенциал".

В 2017 году на приобретение шахматного инвентаря в образовательные учреждения региона фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы выделила 1,3 млн рублей. В 2018 году 500 тыс. рублей выделено из депутатских фондов единороссов.

"Шахматы объединяют людей талантливых, открытых сердцем, – убежден главный редактор газеты "Тюменская область сегодня" Александр Скорбенко. – Одна из самых любимых нашими читателями рубрик газеты посвящена шахматам. И вот уже 17 лет мы создаем праздник для всех шахматистов региона".

По словам председателя Тюменской областной шахматной федерации Геннадия Шантурова, в этом году шахматами будет охвачено большинство образовательных учреждений региона. "Сейчас стоит задача подготовки большего количества преподавателей, которые станут вести занятия в школах и детских садах. В преддверии учебного года около 100 педагогов городов и районов области сели за парты, занятия им провела один из авторов учебника "Шахматы – в школу", мастер ФИДЕ Екатерина Прудникова из Москвы", — рассказал он. Тюменская область в этом отношении опережает многие другие регионы: как дисциплина шахматы преподаются в 400 школах и детских садах.

Тюменцы показывают значительные успехи и в профессиональных шахматах. Большую работу по воспитанию "шахматных звездочек" проводит центр Анатолия Карпова во главе с международным гроссмейстером Евгением Прокопчуком. Воспитанница центра Татьяна Абрамова участвует в детском первенстве Европы. Недавно в Екатеринбурге закончился детский этап Кубка России по шахматам, где блестяще выступили юные спортсмены региона. Сразу три шахматиста завоевали золото – Иван Землянский, Павел Трофимов и Александр Сычев. Бронзу взяли Артем Енич и Ахмет Таскулин. И последняя приятная новость – с этапа детского Кубка России в Нижнем Новгороде: там победила десятилетняя тюменка Светлана Новоселова.

Занимающийся с четырех лет шахматами Иван Землянский также стал участником турнира на призы "Тюменской области сегодня". Он хочет в дальнейшем стать чемпионом мира по шахматам — таким же легендарным, как Анатолий Карпов. Сдаваться восьмилетний шахматист не намерен: заниматься в центр Анатолия Карпова ему нравится, и бросать шахматный спорт он не намерен.

Отметим, первый подобный турнир на призы газеты "Тюменская область сегодня" состоялся 16 лет назад по инициативе известной в Тюмени любительницы шахматного спорта, педагога, десятикратной чемпионки Тюменской области, чемпионки Европы среди любителей Галины Михайленко. Тогда в нем участвовали всего 64 шахматиста – символически, по числу клеток на доске, сейчас число участников — более 300 человек.