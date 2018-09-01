Игорь Онешко: ученики "Роснефть-класса" - будущая элита ТЭК

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Торжественная линейка для учащихся первого профильного класса нефтяной компании "Роснефть" состоялась 1 сентября в тюменской школе №25. Первый звонок прозвенел для 26 десятиклассников.

На протяжении двух лет они будут заниматься не только по школьной программе, но и с преподавателями опорного вуза области, посещать месторождения Уватского проекта, знакомится со спецификой нефтяной отрасли. Для обучения в "Роснефть-классе" ребята прошли отбор по среднему баллу. Уже сегодня на школьников возлагают большие надежды их педагоги, профессорский состав Туменского индустриального университета, руководство города и, конечно, одна из ведущих мировых нефтегазовых компаний – "Роснефть".

Десятиклассников приветствовали временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Игорь Онешко.

Руслан Кухарук выразил уверенность, что в "Роснефть-классе" ребята приобретут качественные знания и хороших друзей: "Профессионально ориентированное обучение - это возможность выбрать специальность, уделить внимание тем предметам, которые необходимы для поступления в вуз. Вы сможете общаться со специалистами и узнать практическую часть будущей профессии. Поэтому я желаю вам максимально эффективно использовать все возможности дополнительного обучения".

Открыть романтику профессии нефтяника пообещал ученикам 10 А класса генеральный директор "РН-Уватнефтегаз" Игорь Онешко.

"Это трудная, но очень важная для нашей страны профессия. Я надеюсь, что в этом классе сейчас начинают учиться будущие руководители топливно-энергетического комплекса нашей великой страны. Главное для вас – впитывать знания, которые дают учителя, бережно относиться к школе. В добрый путь, ребята! Компания "Роснефть" поможет вам обрести уверенность, стабильность и откроет перед вами широкие горизонты и возможности", - напутствовал ребят Игорь Онешко.

Каждому ученику "Роснефть-класса" руководитель нефтедобывающего предприятия вручил отличительный нагрудный знак.

Впереди у школьников два года интенсивного обучения. Помимо углубленного изучения фундаментальных наук - физики, химии, математики, от них ждут успехов и в науках гуманитарных. Углубленное изучение предметов поможет выпускникам поступить в вуз, а по его окончании выбрать компанию-работодателя.

"То, что эти ребята поступили в "Роснефть-класс" уже говорит об их амбициозных планах, уверенности в себе, желании развиваться и получить гордую профессию нефтяника", - подчеркнул Игорь Онешко.

Напомним, что "Роснефть-класс" в школе № 25 стал 111 для НК "Роснефть" и третьим по счету в Тюменской области. В 2015 и в 2016 годах два таких класса ООО "РН-Уватнефтегаз" открыло в школе п. Туртас Уватского района. Высокая успеваемость выпускников является лучшим доказательством эффективности образовательного проекта.

Екатерина Исаева