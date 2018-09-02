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NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере

Общество, 16:47 02 сентября 2018

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstad/Sean Doran | Фото: © NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstad/Sean Doran

NASA опубликовало фотографию необычных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера, сообщает РИА Новости.

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 тыс. 350 км от верхних слоев облаков.

Такой замысловатый пейзаж создается за счет того, что закрученные ярко-белые облачные скопления находятся выше других облачных слоев и отбрасывают на них тени.

Ученые отмечают, что такие явления помогают определять расстояние между разными уровнями атмосферы Юпитера, а также их состав и происхождение.

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