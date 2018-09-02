Девяносто пять лет назад была образована патрульно-постовая служба

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

2 сентября 1923 года была создана патрульно-постовая служба, как структурное подразделение органов внутренних дел, сообщает УМВД России по Тюменской области. В этот день приказом Центрального административного управления НКВД г. Москвы была объявлена Инструкция постовому милиционеру, регламентирующая общие положения о постовой службе, права и обязанности постового милиционера.

В составе службы - более 94 тыс. сотрудников младшего, среднего и старшего начальствующего состава, которые выполняют задачи, находясь на передовых рубежах противодействия преступности на территории всей страны, в том числе в регионах с наиболее сложной оперативной обстановкой.

В состав ППСП включены не только мобильные и пешие патрульные наряды, но и кинологические, кавалерийские подразделения, а с недавних пор еще и туристическая полиция.

С начала 2018 года сотрудники службы раскрыли 35,3 тыс. преступлений, пресекли около 2 млн административных правонарушений.

Во многом благодаря их активной работе, снижается количество преступлений, совершенных в общественных местах (-6,2%), в том числе тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний (-8,7%).

Кроме выполнения задач по патрулированию улиц и других общественных мест, сотрудники ППСП принимают активное участие в обеспечении правопорядка при проведении публичных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, количество которых ежегодно растет.

Положительную оценку получила деятельность сотрудников службы в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.