Спасатели назвали основные причины пожаров в Заводоуковске и Упорово

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Несоблюдение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования - основная причина пожаров в Заводоуковском городском округе и Упоровском муниципальном районе Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС России.

С начала 2018 года в этих районах зарегистрировано 62 пожара, из них в жилье – 51. Среди причин пожаров на втором месте неосторожное обращение с огнем, чуть меньше пожаров произошло из-за неисправности отопительной печи.

В преддверии отопительного сезона сотрудники МЧС напоминают правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям следить за ними. Нельзя располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже одного раза в три месяца.

Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, не оседает. Разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также нередко приводит к возгоранию.