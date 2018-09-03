Более сотни тюменцев приняли участие в дне активного долголетия

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

78 женщин и 23 мужчины приняли участие в Едином дне активного долголетия, который прошел во всех городских поликлиниках Тюмени. 11 участников акции взяли на диспансерное наблюдение, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Профилактическая акция, посвященная теме физической активности, прошла под девизом "Движение – это жизнь!". В отделениях медико-социальной помощи муниципальных учреждений здравоохранения гостям рассказали о пользе движения для профилактики заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата. Участники мероприятия посмотрели видеосюжет о спортивных дачниках. Медики обучили пожилых людей технике подсчета пульса, проведения комплекса упражнений для домашней физкультуры.

Участники акции отметили, что они не только получили новую информацию и приобрели полезные навыки, но и пообщались друг с другом.