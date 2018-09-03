Почтальоны Тюменской области принимают платежи на дому

| Фото: Почты России | Фото: Почты России

Платежи на дому через мобильные платежно-кассовые терминалы (МПКТ) принимают тюменские почтальоны с сентября 2018 года, сообщает филиал Почты России по Тюменской области.

Оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, услуги Ростелекома (телефон/Интернет), госпошлину, сотовую связь, а также приобрести различные виды страховок тюменские пенсионеры смогут из дома в режиме онлайн. В подтверждение оплаты клиенту выдается кассовый чек.

МПКТ адаптированы под работу почтальонов, в них введен маршрут следования почтальона по доставочному участку. Кроме того, в почтовый смартфон загружены справочники контрагентов, сгруппированные под каждый почтамт и доставочный участок почтальона. Возможности смартфона позволяют почтальону искать контрагента в зависимости от территории и адресов, обслуживаемых почтальоном на данном маршруте.

Мобильные платежные терминалы состоят из смартфона на базе платформы Sailfish и контрольно-кассовой машины для печати фискальных чеков. Данное устройство позволяет в онлайн-режиме зачислять платеж на центральный сервер, откуда затем он переводится на счет контрагента.

Услуга доступна для получателей пенсий и иных социальных выплат, которые доставляет Почта России, то есть почти для половины пенсионеров юга области. Тариф за прием платежа с применением переносного кассового терминала - 5 рублей за одну квитанцию.

По словам заместителя директора Тюменского филиала Почты России Елены Лыжиной, новая услуга позволит разгрузить почтовые отделения, а также сделает оплату услуг более удобной и доступной для маломобильных категорий граждан.

Почтальоны с терминалами работают в нескольких регионах страны, начиная с 2016 года. В 2017 году эту услугу запустили в Екатеринбурге и ХМАО. В Тюменской области действуют 300 переносных терминалов, из них 25 выделены для Тюмени.