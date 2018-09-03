"Газпром межрегионгаз Север" определил лучших по профессии

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

С открытия музея газовой службы Тюменской области началось празднование дня работников нефтяной и газовой промышленности в управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север".

По словам генерального директора УО ООО "Газпром межрегионгаз Север" Сергея Скорнякова история предприятия должна обретаться в конкретные формы.

"Нужно сохранять свою историю, верить в нее и понимать откуда мы начали свое летоисчисление. Хранить те традиции, которые зародились и будут продолжаться, реализовываться. Уверен, что музей будет совершенствоваться и пополняться раритетными экземплярами, экспонатами и сведениями. Обязательно нужно пополнить сведения о наших ветеранах. Тот, кто знает свою историю, имеет развитие в будущем", - отметил он.

Стенды музея повествуют о богатой и интересной истории компании, отражают знаменательные события и рабочие моменты прошлого, современные трудовые будни и праздники коллектива. Сотрудники предприятия предоставили в музей экспонаты газовых приборов и оборудования, счетчики и газовые плиты старого образца. Сбор экспонатов будет продолжаться и дальше, а в юбилейный 2019 год будет подведен итог соревнований между трестами за самый интересный экспонат музей.

Слесарь Хаким Файзуллин проработал в организации 20 лет и после ухода на заслуженный отдых не перестает интересоваться жизнью родного предприятия.

"Для меня это важное событие. Я горжусь этим. Поздравляю всех своих друзей, кто со мной работал, с открытием этого музея. Важно быть достойным звания этого газового предприятия", - добавил он.

В ходе церемонии открытия музея были подведены итоги корпоративного конкурса рисунков среди детей сотрудников предприятия на тему "Россия — спортивная страна. Газпром — спортивная компания". Юные художники получили заслуженные награды и почетные грамоты.

Празднование дня работников нефтяной и газовой промышленности продолжилось проведением конкурса "Лучший по профессии-2018". 68 газовиков группы компаний ООО "Газпром межрегионгаз Север" из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также юга Тюменской области приехали на подведение итогов в Тюмень. Конкурс проводится уже одиннадцатый раз. Определять лучших из лучших в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в компании стало доброй традицией.

"В результате этого конкурса выявляем наиболее профессионально подготовленных сотрудников. Конкурс включает в себя как теоретическую, так и практическую часть. Смысл этого конкурса в том, что бы поднять профессиональный уровень наших работников. В качестве бонуса для победителей предусмотрены денежные призы", - рассказал главный инженер АО "Газпром газораспределение Север" Сергей Дартау.

В ходе конкурса участников ждали десять номинаций, в каждой из которых специалистов погружали в ситуации, максимально приближенные к рабочим будням. На учебно-тренировочном полигоне представлен весь спектр работ, которыми мастерски владеют сотрудники компании. Слесарей проверяют на скорость и внимательность, сварщиков – на аккуратность и качество шва, а водителей на умение управлять спецтехникой. Не обходится и без теоретических заданий, ведь теория - это фундамент, на котором держится любой навык.

Как отметил в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии" водитель аварийно-спасательной службы Восточного треста из Аромашевского района, победитель в номинации "Лучшая бригада аварийно-спасательной службы" Андрей Медведеров самое неожиданное приехать первый раз на конкурс и победить.

"При подготовке к конкурсу не думали, что все будет так сложно и интересно, но в тоже время неожиданно. Мы справились, мои подчиненный молодцы. Конкурс состоял из двух этапов. Первая часть теоретическая — промышленная безопасность. Вторая часть практическая — аварийная ситуация, утечка газа. Утечка была обнаружена перед регулятором. Мы ее успешно устранили, ошибок не допустили", - пояснил он.

Хоть тревога и учебная, специалисты не расслабляются, делают все быстро, четко и слаженно. При утечки газа сотрудникам необходимо как можно быстрее надеть средства защиты, закрепить их как полагается и доложить о готовности к работе в загазованной среде. Основные ошибки у конкурсантов — это неправильное закрепление пояса, спасательной веревки, надевания противогаза и забывают надевать каску.

После напряженных испытаний в торжественной обстановке победителей наградили дипломами и денежными премиями. С наступающим профессиональным праздником их и всех газовиков Тюменской области поздравил Сергей Скорняков.

"Прежде всего нужно отметить ветеранов газовой отрасли, которые создавали все это. Мы стараемся не уронить тот высокий уровень, который нам достался в наследство. Хотелось бы им пожелать крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и простого человеческого счастья. Конкурс очень важное звено в нашей подготовке в плане обслуживания сетей, их безопасности и безаварийной работы. С каждым годом задания для конкурсантов возрастают по своей сложности и мы, тем самым, выявляем лучших, повышаем общий уровень подготовки наших специалистов. Мы подводили итоги работы операторов, думаю, что на следующий год будем делать такой же конкурс среди контролеров и среди более специфичных служб", - сообщил он.

В этот же день спортсмены трестов общества мерились силами в спортивном поединке. В турнире по мини-футболу на кубок АО "Газпром газораспределение Север" приняли участие семь команд. Победу в нелегкой борьбе одержала команда Центрального треста АО "Газпром газораспределение Север" из Тюменского района.

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Ирина Шемякина