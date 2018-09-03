Первокурсников приняли в большую семью Тюменского медицинского университета

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Более 800 первокурсников приветствовали преподаватели и руководство Тюменского государственного медицинского университета на торжественной юбилейной линейке 1 сентября.

В 2018 году вузу исполняется 55 лет со дня основания. С напутственными словами к будущим врачам обратился особый гость торжества - выпускник первого выпуска 1969 года Юрий Ревнивых.

"Это было волнующее событие – впервые в Тюменской области открывался медицинский институт, - вспоминает он. - Этого очень долго ждали, а возможность успешно сдать все экзамены и поступить сюда была очень большой ответственностью, такое не забывается".

Юрий Алексеевич много лет руководил Тюменским госпиталем ветеранов войн, а в этом году на первый курс Тюменского государственного медицинского университета поступила его внучка Софья.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Всего в 2018 году студентами первого курса университета стали более 830 человек. 63 студента - граждане иностранных государств: Колумбии, Нигерии, Эквадора, Индии, Египта, Сирии, Ганы и других. Обучаться на бюджетной основе будут более половины студентов.

"Вы сделали правильный выбор и вам еще предстоит трудный путь, - обратился к студентам Юрий Ревнивых, - но нет большей радости и счастья, чем видеть глаза выздоравливающего больного. Помните, что вы поступили в один из лучших медицинских вузов нашей страны, всего вам самого хорошего, счастья и успехов!".

Хранить и приумножать традиции альма-матер пожелала первокурсникам проректор по учебно-методической работе, профессор Татьяна Василькова.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

"Дорогие студенты, вы поступили в самый замечательный вуз в его юбилейный год. Пройдет совсем немного времени, и вы обретете самую гуманную в мире профессию, профессию врача. Мы рады принять вас в эту большую и дружную семью!"

Отметим, что сегодня на пяти факультетах Тюменского государственного медицинского университета обучаются более 5 тыс. человек. Здесь реализуются образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования, ведется довузовская подготовка. В учебном процессе задействовано более 100 докторов наук и около 300 кандидатов наук. В образовательный процесс внедрены симуляционно-тренинговые технологии, работает центр симуляционного обучения, учебная аптека, виртуальная поликлиника, учебная фармацевтическая лаборатория.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Широко используются информационные технологии - на протяжении всего периода обучения, начиная с довузовской подготовки и включая дополнительное профессиональное образование, используется электронная библиотечная система университета на основе платформы Мооdle, дистанционная образовательная система вебинаров и высокореалистичные роботы - симуляторы.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Николай Ступников