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Спасатели ищут в реке Пур мужчину, который упал с теплохода

Происшествия, 13:37 04 сентября 2018

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Спасатели ищут в реке Пур мужчину, который упал в воду с обстановочного теплохода 3 сентября, сообщает ИА "Север-пресс".

Поискам препятствует сильное течение, которое не позволяет работать водолазам. Спасатели используют разные методы поиска. Пока причины случившегося не установлены, никакие природные факторы не способствовали трагедии. По информации очевидцев, судоходная организация вытаскивала буи из реки.

По информации старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елены Демьяновой, Пуровский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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# мужчина , река Пур , теплоход , Ямал

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