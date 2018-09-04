Тюменцев будут прививать отечественной вакциной "Совигрипп"
Не менее 45% населения Тюменской области должны быть привиты от гриппа в эпидсезон 2018-2019 годов. Прививки из группы риска должны получить не менее 75%.
Такие данные прозвучали на заседании рабочей группы экспертного совета по вакцинопрофилактике в областном департаменте здравоохранения, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Эксперты обсудили вопросы, касающиеся вакцинации против гриппа, внебольничной пневмонии, работы по иммунизации населения по национальному календарю. Были рассмотрены алгоритмы проведения бесед с родителями о необходимости иммунизации детей.
Как отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елена Алимова, для иммунизации населения против гриппа будет использоваться отечественная вакцина "Совигрипп", содержащая в своем составе все актуальные штаммы вируса в 2017-2018 эпидсезон.