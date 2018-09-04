Тюменцам рекомендуют остерегаться мошенников при заказе проверки счетчиков воды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. тюменцев в этом году обратились в городской водоканал за поверкой индивидуальных приборов учета воды, сообщает компания "Тюмень Водоканал".

Межповерочный интервал у индивидуальных приборов учета воды составляет от четырех до шести лет. По закону собственники жилых и нежилых помещений обязаны самостоятельно отслеживать этот период и проводить поверку. Показания с истекшим межповерочным интервалом не принимаются.

Заказывать поверку приборов учета воды тюменцам рекомендуют с осторожностью. Участились случаи обмана недобросовестными фирмами. Существуют фирмы-однодневки, которые оказывают услуги, не имея аккредитации. Необходимо внимательно проверять все документы, в противном случае акт поверки будет недействительным, а потребитель потеряет деньги.

Межповерочный интервал установленных приборов учета воды можно проверить в техническом паспорте или посмотреть в квитанции от ТРИЦ. Также можно обратиться в свою ресурсоснабжающую организацию.

В "Тюмень водоканале" рекомендуют проверять весь пакет документов, в том числе смотреть на поверку каких видов приборов учета имеется аккредитация, отслеживать правильность заполнения акта о поверке приборов, узнавать о наличии аккредитации на сайте Росаккредитации, сверять срок поверки своих приборов учета воды перед тем, как соглашаться на оказание услуг. Такие меры позволят сэкономить средства и не попасться на удочку мошенникам.