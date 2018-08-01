В Тюменской области неизвестные собирают персональные данные от имени Роспотребнадзора

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Неизвестные лица представляются сотрудниками Роспотребнадзора и просят сообщить личные данные, сообщает управление Роспотребнадзора Тюменской области.

В региональное управление Роспотребнадзора обратился гражданин, сообщивший о звонках лиц, представляющихся сотрудниками московского ведомства. Тюменца просили предоставить личные данные для включения его в список потерпевших в результате действий страховой компании, услугами которой он пользовался. Также неизвестные ссылались на вынесенное по этому вопросу решение суда.

Информация о звонках сотрудников управления Роспотребнадзора данному гражданину не подтвердилась. В данной ситуации усматриваются признаки мошеннических действий со стороны звонивших лиц. Соответствующее письмо было в полицию.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области просит граждан не сообщать свои персональные данные неизвестным лицам ни при каких обстоятельствах, в случае поступления подобных звонков обращаться в органы внутренних дел, информировать управление (эл. почта: nadzor72@tyumen-service.ru).

Консультацию можно получить, обратившись в общественную приемную управления по телефону (3452) 20-86-66 или лично по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 45а (2-й этаж), также в территориальных отделах.