В Тюменской области лжеполицейский похитил у пенсионерки сорок тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительница села Аромашево стала жертвой мошенников. Неизвестный, представившись сотрудником полиции, похитил у женщины 40 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

28 августа в полицию обратился мужчина, он рассказал, что его супруга стала жертвой мошенников. Как удалось установить правоохранителям, потерпевшей позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что ее сын совершил ДТП с пострадавшими и теперь, чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить.

Доверчивая пенсионерка через банкомат перевела 40 тыс. рублей на номера мобильных телефонов, указанных злоумышленником. Позже, придя домой и связавшись с сыном, она поняла, что ее обманули.

Ввозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 "Мошенничество". В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению.