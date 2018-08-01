  • 29 августа 201829.08.2018среда
  • USD67,3911
    EUR78,7600
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области лжеполицейский похитил у пенсионерки сорок тысяч рублей

Происшествия, 13:10 29 августа 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительница села Аромашево стала жертвой мошенников. Неизвестный, представившись сотрудником полиции, похитил у женщины 40 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

28 августа в полицию обратился мужчина, он рассказал, что его супруга стала жертвой мошенников. Как удалось установить правоохранителям, потерпевшей позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что ее сын совершил ДТП с пострадавшими и теперь, чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить.

Доверчивая пенсионерка через банкомат перевела 40 тыс. рублей на номера мобильных телефонов, указанных злоумышленником. Позже, придя домой и связавшись с сыном, она поняла, что ее обманули.

Ввозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 "Мошенничество". В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аромашево , мошенничество , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:10 29.08.2018В Тюменской области лжеполицейский похитил у пенсионерки сорок тысяч рублей
12:16 29.08.2018Девять автомобилей столкнулись в районе Воронинских горок в Тюмени
11:54 29.08.2018В Тюмени по факту возгорания в недостроенном здании проводится проверка
10:26 29.08.2018В Тобольске подростки избили взрослых мужчин