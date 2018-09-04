Жителя Лангепаса осудили на четырнадцать лет за серию преступлений

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Молодого человека, виновного в целом ряде преступлений, осудили на 14 лет в Лангепасе, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Преступления были совершены подсудимым в разные периоды 2017 года. В марте он обманным путем завладел ювелирными изделиями несовершеннолетней, сдали их в ломбард, а деньги потратил. Спустя три месяца в ходе ссоры избил незнакомого мужчину. Спустя еще месяц подсудимый совершил два преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.