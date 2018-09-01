Тюменские волонтеры научат подростков жить со вкусом

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Совместный социальный проект Лиги добровольцев ТюмГУ и регионального центра "Семья" "Жить со вкусом" стартует в Тюмени в сентябре на базе Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки". В течение нескольких месяцев наставники из числа серебряных волонтеров будут встречаться с детьми, вместе совершать покупки в магазинах и учиться готовить как простые, так и сложные необычные блюда.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" автор проекта и представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Элена Гафулова, проект "Жить со вкусом" основан на семейных ценностях. Основная задача – показать ребятам, что такое семья, забота и поддержка, сформировать социальные навыки.

"Многие дети, выпускаясь из социального учреждения, в будущем сами отказываются от своих детей, либо просто не хотят иметь семью. Они не знают, что такое поддержка, им это все настолько незнакомо. Ребята считают, что забота это только подарки от спонсоров, но на самом деле, главное в жизни - не материальные блага, а семейные ценности. Именно это и призван показать проект "Жить со вкусом". Хотелось бы, чтобы он прошел не просто как серия мастер-классов, а остался у ребят в памяти", - рассказала Элена Гафулова.

В проекте примут участие 24 воспитанника Дома "Борки" и 12 наставников. У каждого наставника будет группа из 2 подопечных, таким образом, будет воссоздана модель семьи, где есть взрослый и двое детей.

В качестве наставников выступят серебряные волонтеры 55+. Авторы проекта уверены, что именно люди старшего возраста имеют активную жизненную позицию и хотят делиться своей энергией, эмоциями с детьми. Наставники окажут ребятам поддержку, будут значимой для них личностью. Помогут в организации мероприятий и добровольцы из числа студентов ТюмГУ.

Во время проекта дети будут ездить в магазины вместе с наставниками, серебряные волонтеры расскажут ребятам, как выбирать продукты, смотреть срок годности и состав. Для участников организуют мастер-классы по приготовлению еды на территории дома социальной реабилитации семей и детей.

"Мы с удовольствием включили наших детей в предложенный проект. Ребята научатся составлять продуктовую корзину, контролировать свои расходы, хранить и сочетать продукты. Это прекрасная возможность адаптироваться к самостоятельной жизни и ведению хозяйства в будущем, после выпуска из учреждения. Участники, в зависимости от своих желаний, смогут готовить и классические блюда, и элементы молекулярной, высокой кухни. Кулинарную мастерскую на базе Дома "Борки" мы оснастили современным оборудованием и кухонными принадлежностями. Закупили даже пищевой принтер, с помощью которого можно украшать кондитерские изделия. Ребята с нетерпением ждут начала проекта", - рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Стоит отметить, что в рамках проекта "Жить со вкусом" уже прошел мастер-класс по росписи имбирных пряников. 16 сентября юные участники проекта изготовят для себя индивидуальные фартуки. Кроме того, в сентябре перед стартом проекта наставники и социальные волонтеры пройдут тренинги и обучение с психологом.

Заключительным мероприятием проекта "Жить со вкусом" станет "Новогодний стол", в процессе подготовки к которому участники сами купят продукты и приготовят блюда для праздничного стола. Вместе с наставником дети будут вести блокноты, куда будут записывать рецепты и полезные советы.

"Надеюсь, что у нас получится по максимуму выложиться, сплотить наставников с детьми. Уверена, что детям понравится и они подружатся с наставниками, продолжат общаться с ними. Было бы здорово, если бы такой проект существовал в каждом социальном учреждении, а у ребят были взрослые, которые рассказывали бы им, как не потеряться в жизни", - добавила автор проекта.

Проект "Жить со вкусом" стал победителем на форуме "Утро-2018" и получил грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию. Поддержку также окажут Тюменский госуниверситет и Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки" - филиал регионального центра "Семья".

Любовь Голышева