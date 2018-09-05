В России появится онлайн-платформа "Витрина проектов" для поддержки молодежных проектов

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Онлайн-платформу для поддержки технологических проектов молодежи "Витрина проектов" презентуют в Краснодаре на Международном фестивале "От Винта!" 14-16 сентября. Площадка создается для всесторонней поддержки технических изобретений молодежи и внедрения их в сферу промышленности, сообщает Минпромторг.

В настоящий момент уже активно работает государственная информационная система промышленности (ГИСП), где в ближайшее время появится отдельный модуль с молодежными проектами. Таким образом будет формироваться витрина лучших региональных проектов, которые примут участие в крупнейших промышленных выставках в России и зарубежом.

"Проекты получат необходимый патронаж со стороны государства и государственных корпораций, а также иных институтов поддержки в сфере промышленности. При этом "Витрина проектов" будет служить и мотивацией региональным органам власти создавать условия для развития молодежи, поскольку по количеству участников от конкретного региона можно будет составить рейтинг изобретателей среди субъектов России", - подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"В наших планах провести окружные фестивали "От Винта!" во всех федеральных округах, которые смогут объединить лучшие проекты молодежи в сфере промышленности, а виртуальная площадка "Витрина проектов" будет способствовать выбору лучших среди них. Уникальность проекта в том, что совсем не важно, где живет школьник или студент, каждый может добавить свой проект в "Витрину проектов". После добавления проект может получить конкретную поддержку и его автор получит приглашение презентовать свой проект на стенде "От Винта!" в рамках проведения крупнейших промышленных выставок России и зарубежья. Это замечательный подарок в начале нового учебного года для наших молодых изобретателей", - прокомментировала запуск проекта руководитель Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От Винта!" Виктория Соболева.